Баку начал наводить порядок в зоне временной ответственности миротворцев

Азербайджан - суверенное государство, и представители его официальных структур могут в любое время посещать любые территории. Поэтому непонятен ажиотаж, устроенный армянской стороной. До армян, похоже, никак не дойдет, что миротворцы размещены - временно - на международно признанной территории Азербайджана, и власти страны имеют полное право предпринимать те шаги, которые посчитают нужным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев, комментируя шум, поднятый в армянских медиа в связи с посещением азербайджанскими экологами зоны временной ответственности РМК.

Как известно, отметил Гянджалиев, в зоне временной ответственности РМК в настоящее время продолжается незаконная выработка природных ресурсов, находящихся в исключительной собственности Азербайджанского государства. Делается это сепаратистами и незаконными формированиями на глазах миротворцев. Поэтому соответствующие структуры начали процесс выправления ситуации и наведения порядка в этом вопросе.

"Это совершенно естественно, и я бы посоветовал и армянам, и миротворцам осознать, что их шаги, направленные против интересов Азербайджана, не останутся без ответа. Возьмем последний инцидент с пропуском на территорию Азербайджана иранских диверсантов, прибывших из Армении по Лачинской дороге. Это было грубое нарушение и гражданами Ирана, и миротворцами законов страны и обязательств российской стороны. Азербайджанская сторона жестко поставила этот вопрос перед российскими миротворцами и потребовала разъяснений. Не исключено, что граждане Ирана прибыли с целью организации терактов. А самое главное - этот инцидент показал, что пора переходить к практическим действиям для усиления контроля на Лачинской дороге и пресечения подобных негативных фактов", - сказал наш собеседник.

По мнению азербайджанского депутата, аргументы, приведенные генералом Волковым для оправдания действий миротворцев, не кажутся очень убедительными. В том числе в вопросе искажения топонимов. Если Волков уверяет, что РМК следует списку топонимов, представленному азербайджанской стороной, он должен доказывать это и делом. Нам нет разницы, кто именно виноват в искажении азербайджанских топонимов - миротворцы, Минобороны России или кто-то еще. "Проблема должна быть решена, и руководство РМК обязано это обеспечить. Употребление несуществующих названий - демонстрация откровенного неуважения к Азербайджану, его Конституции и законам", - подчеркнул Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева