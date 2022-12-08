Азербайджан движется к реинтеграции всех территорий страны

Наша стратегическая цель - рано или поздно взять под полный административный контроль всю территорию, страны, включая Карабахский регион.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По словам эксперта, азербайджанская сторона должна взять под контроль коммунальное и энергетическое обеспечение населенных армянами городов и сел, находящихся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Здесь, отметил он, должны быть задействованы все соответствующие службы - Азеригаз, Азеришыг, Азерсу и так далее.

"Это ненормальная ситуация, когда обеспечение наших территорий идет из соседнего государства. В том числе, должен быть наведен порядок в вопросах выработки природных ресурсов и экологической ситуации в зоне временной ответственности РМК. В не меньшей степени нас беспокоит пропуск на азербайджанскую территорию иностранных граждан и вооружения. В конечном итоге, стратегически мы движемся к цели реинтеграции этой территории в Азербайджан", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева