Азербайджан продолжит принуждать Армению к миру при отсутствии мирного договора

Отсутствие мирного договора заставляет Азербайджан продолжать принуждать Армению к миру, так как мы этого не видим от посредников.

Как передает Day.Az, об этом пишет в своем Телеграмм-канале азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

"Постараемся разобраться по очереди...

Во-первых, действительно Азербайджан предложил пять принципов для мирного договора и всячески педалирует эту тему. Это нужно для долгосрочного мира, обеспечения взаимных обязательств и, самое главное, создания максимального предсказуемого окружения для Азербайджана.

Во-вторых, Азербайджан считает, что Армения является механизмом, инструментом влияния на Азербайджан, и мирным договором, нормализацией отношений с Арменией стремится нивелировать угрозы, исходящие из этого постулата.

В-третьих, правовая сторона вопроса. Хотя Азербайджан проиграл войну в начале 90-х годов ХХ века и территории оказались под оккупацией, однако он оставил за собой свое право на освобождение территорий и смог за 26 лет последовательной деятельности обеспечить правовое и дипломатическое обоснование контрнаступательной операции в 2020 году.

На протяжении 26 лет оккупации азербайджанских территорий Армения стремилась легитимировать оккупацию и приняла юридические документы, предполагающие присоединение оккупированных территорий.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может стать основой упразднения и корректировки данных правовых документов, то есть снятия внутриармянских правовых обоснований на территориальные претензии в отношении Азербайджана. Если короче, после освобождения территорий военным путем, Азербайджан посредством мирного договора стремится нивелировать право Армении на Карабах!

А что может быть без мирного договора?!

Без мирного договора Армения, вне зависимости от того, кто находится во власти, вследствие своего внутреннего правового поля имеет территориальную претензию в отношении Азербайджана, то есть на территорию Карабаха. Это, по умолчанию, предполагает реванш, то есть очередную войну. В этом вопросе не стоит полагаться на военный дисбаланс между Арменией и Азербайджаном. Армения даже в нынешнем состоянии является агрессивным государством, продолжающим игнорировать международное право, сохранять армянские вооруженные силы в Карабахе, финансировать военных преступников и сохраняющим в программе правительства механизм "отделение ради спасения" в отношении армян Карабаха.

То есть, логика действий Азербайджана исходит из того, что мирный договор должен стать началом процесса нормализации, предполагающего коренные изменения в правовом поле Армении. Однако отсутствие мирного договора формирует для Азербайджана необходимость нивелирования возможных угроз уже сейчас.

Таким образом, международное сообщество в лице главных посредников (Россия, ЕС, США) должно понять, что Азербайджан долго ждать не собирается и будет реализовывать свои цели, используя все имеющиеся ресурсы, в том числе и военные, для предотвращения будущей войны со стороны Армении. Отсутствие мирного договора заставляет Азербайджан продолжать принуждать Армению к миру, так как мы этого не видим от посредников. Некоторые из них, к примеру, Франция, на которую полагается Армения, открыто поддерживает агрессивную политику Еревана.

Но даже при реализации односторонних действий, Азербайджан будет оставаться у повестки мира и мирного договора, так как это принципиально важно. Можно еще и условия поменять, но в процессе оставаться необходимо. Результаты последовательной работы, совмещения политико-дипломатических и военных методов и механизмов мы видим в заявлениях посредников, которые признают, что тема мирного договора стала главным условием для решения всех других тем повестки", - говорится в публикации Фархада Мамедова.