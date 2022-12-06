Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного договора

Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного соглашения, Ереван и Баку начинают третий этап переговорного процесса.

Об этом во вторник на брифинге заявил глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, действительно, армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны. Можно сказать, что обсуждается третий этап предложений. Других подробностей не могу представить", - отметил он.