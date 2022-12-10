Азербайджан - пример толерантности и религиозной терпимости для Европы

На крупной конференции обсуждалось, как Запад может перенять опыт Азербайджана в укреплении религиозной терпимости, а также в противодействии росту ненависти на религиозной почве. Мероприятие, состоявшееся 5 декабря в Брюсселе, проходило под названием "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога во имя безопасного мира". На конференции собралось множество религиозных лидеров, политиков и других участников. Организаторами выступили Государственный комитет по работе с религиозными образованиями Азербайджана и Бакинский международный центр мультикультурализма.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского журналиста Мартина Бэнкса, опубликованной во влиятельном издании Евросоюза EU Reporter.

Автор статьи сообщает, что основным спикером был бывший евродепутат от Великобритании Саджид Карим.

"Я очень обеспокоен нарастанием разрушительных сил на национальном уровне. Мы становимся свидетелями того, как национальные лидеры сплочённо идут на компромисс ради политической выгоды", - заявил он аудитории.

Карим, ставший в 2004 году первым британцем азиатского происхождения, избранным в Европарламент, привел в пример синагоги в Баку, которые он увидел во время своего недавнего визита в Азербайджан.

"Такие места вообще не нуждаются в охране. Учитывая этот факт, можно смело утверждать о религиозной терпимости в Азербайджане и о том, чему мы можем научиться у этой страны", - сказал Карим.

Другим спикером на сессии, посвященной роли религии в современном мире, был президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт.

"Азербайджан является примером для подражания. Даже в самый трудный период эта страна была центром религиозной терпимости, особенно по отношению к еврейской общине. Я рад сообщить, что и сегодня подобное отношение сохраняется. Европа и европейцы становятся все более и более светскими, но радикальная религия продолжает определять наше общество, и мы не можем игнорировать это. Вот почему так важно поддерживать умеренную религию", - сообщил участникам мероприятия Гольдшмидт.

На том же заседании выступил спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

"По последним данным, около 25 процентов людей в Европе не относят себя к какой-либо определенной религии. В то же время число преступлений на почве ненависти в отношении религиозных меньшинств растет", - сообщил Хольтген.

Он рассказал, что нападения происходят в странах, где этого меньше всего ожидаешь, в том числе в Германии, где в прошлом году было совершено 3 000 нападений на евреев и 1 000 нападений на мусульман.

Член Европейской еврейской ассоциации Айнур Баширова также говорила об антисемитизме и исламофобии, заявив, что существует множество факторов, вызывающих их:

"К ним относятся происхождение и образование, но один фактор сильно выделяется, - это недостаток знаний, отсутствие контактов между людьми, отсутствие знаний о других религиях и просто принятие любых стереотипов", - отметила Баширова.

На конференции также принял участие представитель Управления мусульман Кавказа Джейхун Рустамов, который заявил, что нетерпимость, о которой говорилось, является некой болезнью и подчеркивает необходимость более активного диалога.

Участникам мероприятия сообщили, что Азербайджан является ярым сторонником мультикультурализма и прилагает значительные усилия для продвижения таких ценностей. Мультикультурализм является образом жизни, а также ключевым компонентом государственной политики в Азербайджане.