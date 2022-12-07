3 декабря сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО "AzerGold", перейдя на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, провели переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями.

В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих структур для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности.

Азербайджанское государство в очередной раз продемонстрировало политическую волю. Армяне же снова попытались тиражировать ложь. В ряде армянских СМИ и соцсетях азербайджанских специалистов пытались выставить "разведчиками", а мониторинг, проводимый Азербайджаном - "военной провокацией". На такое способна только армянская "логика".

Азербайджанская и международная общественность неоднократно становилась свидетелем лжи армян как в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, второй Карабахской войны, так и в последующий период.

За 30 лет оккупации азербайджанские земли были разграблены армянами. Подверглись разграблению также наши природные ресурсы, велась незаконная добыча полезных ископаемых, что подтверждается всеми фактами.

Территории, на которых временно дислоцированы российские миротворцы, азербайджанские, и проведение мониторинга на этих территориях