Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека

Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих на конференции на тему "Основные гарантии прав человека".

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