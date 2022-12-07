https://news.day.az/politics/1517383.html Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека - Петр Зих
Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека - Петр Зих
Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих на конференции на тему "Основные гарантии прав человека".
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