Защита прав человека - одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

Реформы в судебной системе Азербайджана, борьба с коррупцией являются доказательством мер, которые принимаются правительством страны, сказал он.

Замминистра также отметил, что абсолютным приоритетом являются обеспечение мира и безопасности, восстановление освобождённых территорий.