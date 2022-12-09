https://news.day.az/politics/1518133.html Защита прав человека – одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана - замминистра
Защита прав человека – одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана - замминистра
Защита прав человека - одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.
Реформы в судебной системе Азербайджана, борьба с коррупцией являются доказательством мер, которые принимаются правительством страны, сказал он.
Замминистра также отметил, что абсолютным приоритетом являются обеспечение мира и безопасности, восстановление освобождённых территорий.
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