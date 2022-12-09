Грани беззастенчивого лицемерия Никола Пашиняна: в Баку знают, как с этим бороться

Автор: Акпер Гасанов

После прошедшего в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина. Безусловно, в Баку внимательно следили за всем, что было сказано в ходе этой встречи. Сразу замечу, что пищи для совершенно однозначных выводов появилось очень много.

Но начну с очередной констатации того, что Пашинян представляет собой просто поразительный пример беззастенчивого лицемера. Конечно, в большой политике сложно, если не сказать невозможно, найти деятелей, слова которых никогда бы не расходились с их поступками. Но даже с учетом данного фактора то, что раз за разом вытворяет премьер-министр Армении, вызывает презрение.

Мы же помним, что в конце ноября в Ереване состоялся саммит ОДКБ, перед самым началом которого в Ереване прошли антироссийские акции протеста. Безусловно, они состоялись с разрешения властей и под их негласным патронажем. Но на том выкрутасы официального Еревана тогда не закончились. Все увидели, сколь демонстративно Пашинян старался сторониться Путина.

Придав своей физиономии привычное хмурое выражение, армянский премьер показательно отошел от российского президента в ходе коллективного фотографирования участников саммита ОДКБ. А далее он отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Согласно тогдашнеу сообщению пресс-службы армянского правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности "политической оценки" Организацией действий Азербайджана. Ничего этого он так и не добился. И не добьется в будущем, сколько бы демаршей Никол Воваевич не совершал и сколько бы он не хмурился, глядя искоса, низко голову наклоняя. Показательно, что после всего выкинутого, Пашинян ничтоже сумняшеся принялся лебезить и кляузничать, оказавшись с глазу на глаз с Владимиром Путиным, который подчеркнул, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении. По словам российского президента, за первые десять месяцев текущего года рост товарооборота - 67%. Да, в Баку и во всем мире знакомы с этой тенденцией. Знают у нас стране и причины происходящего. Армения взяла на себя роль "прокладки", помогая поставлять в РФ продукцию из самых разных стран мира.

Вот и Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны, в том числе через Армению. Об этом открыто заявлял российским СМИ посол республики в Москве Ханс Данненберг. Так что же мешает Армении реэкспортировать в Россию многое и из других стран мира?! Известно же, что Россия испытывает огромный дефицит компьютерных чипов.

И в этой связи хочу добавить, что еще летом украинцы находили на поле боя российские крылатые ракеты с чипами от бытовых стиральных машин, что дает основания предположить, что Армения активно участвует в реэкспорте стиральных машин и всего прочего, что содержит чипы, в Россию. По сути, помогая ей продолжать войну в Украине. Странно, что этого пока не замечает Запад. Впрочем, всему свое время.

Пока же, несколько видоизменив известное выражение из французского фарса "Адвокат Пьер Патлен", вернемся с Николу Палшиняну.

"К сожалению, недавно мы видели ещё и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Я уверен, Вы информированы, что недавно был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу", - ябедничал он российскому президенту.

Это и есть пример зашкаливающего лицемерия со стороны армянского премьера. Он прекрасно знает, что в реальности претензии имеет право предъявлять Азербайджан. И к официальному Еревану, и к российским миротворцам. Ибо, не выполняется пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, который Пашинян подписал, трусливо не появившись в кадре в ходе своей капитуляции.

В том пункте, напомню, говорится , что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Незаконные армянские вооруженные формирования есть в зоне ответственности российских миротворцев по сей день. Более того, есть сведения о том, что из Армении в Ханкенди, через Лачинский коридор, часто направляется военная техника, оружие. С молчаливого согласия российских миротворцев. Плюс, в зоне ответственности российских миротворцев имеет место варварская добыча природных ресурсов, в том числе и золота.

Оно добывается швейцарской компанией, во главе которой стоят этнические армяне. И все это происходит, опять же, с позволения российских миротворцев. Которые явно переходят все возможные "красные линии", когда в ответ на обоснованный упрек азербайджанских журналистов о недопустимости присутствия за спинами россиян армян, одетых в полицейскую форму с эмблемами никем не признанного "арцаха", говорят что "это политический вопрос".

Более того, между сотрудником Общественного телевидения Азербайджана (İTV) и российскими миротворцами разгорелся спор. Россияне препятствовали въезду представителей азербайджанских СМИ на территории Азербайджана. Совершенно очевидно, что в трехстороннем заявлении нет и быть не может пункта, в котором бы был прописан запрет на посещение азербайджанскими журналистами и просто гражданами нашей страны наших же земель, в том числе и место временной дислокации российских миротворцев.

Но, Пашинян снова изворачивается, лжет, лицемерит. Он сменил уже огромное количество масок. И это видят, признают даже в самой Армении.

"Армянские власти говорят о согласии с российской позицией, которая заключается в том, что ее войска остаются в Карабахе, а статус откладывается на будущее. Те же власти Армении на Западе говорят о согласии с тем, чтобы Карабах остался в составе Азербайджана. А в Иране они делают совершенно противоположные заявления", - заявил недавно армянский политолог Степан Даниелян.

Он прав в том, что официальный Ереван совсем уже заврался. Но, Азербайджан, имеющий четкую, твердую и обоснованную позицию, прекрасно знает, как бороться с политическим лицемерием Пашиняна. Итоги 44-дневной войны тому доказательство.