https://news.day.az/politics/1518242.html Мы реконструируем современный Шелковый путь - Чавушоглу
Мы реконструируем современный Шелковый путь - Чавушоглу
Мы реконструируем современный Шелковый путь.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на конференции, посвященной внешней политике Турции.
Он отметил, что в этом контексте продолжаются трехсторонние встречи в различных форматах - Турция-Азербайджан -Узбекистан, Турция-Азербайджан-Казахстан.
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