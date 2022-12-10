Мы реконструируем современный Шелковый путь.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на конференции, посвященной внешней политике Турции.

Он отметил, что в этом контексте продолжаются трехсторонние встречи в различных форматах - Турция-Азербайджан -Узбекистан, Турция-Азербайджан-Казахстан.