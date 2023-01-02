Новый год в Армении встретили в нищете

Автор: Мехти Ахмедзаде

Тяжелая экономическая ситуация, наблюдаемая в Армении на протяжении более 30 лет, никак не отрезвляет официальный Ереван принять какие-либо позитивные для армянского народа решения. Правительство Армении, как бывшее, так и нынешнее, думает лишь о том, чтобы пустить корни в кресла любой ценой. Даже, если эта цена - благополучие собственного населения.

Недавно в Ереване провели социальный опрос, связанный с празднованием Нового года. Журналисты задали простой вопрос - "хватает ли денег на праздник?".

Если посмотреть репортаж целиком, ответы сплошь негативные. Если суммировать, то граждане говорят - "У нас должны быть деньги, чтобы праздновать Новый год, если их нет, то как тратить".

Короче говоря, дела плохи. Тем временем, парламент страны на днях одобрил покупку для премьер-министра Никола Пашиняна пяти дорогих люксовых автомобилей - 4 Toyota Land Cruiser 300 ($100 тыс. за каждый) и роскошный внедорожник Lexus LX500 с дизельным двигателем (оценивается в $130-150 тыс.).

Пир во время чумы. Согласно последним статистическим данным, бедность в стране достигла рекордных 48%, а госдолг за последние 4 года увеличился на $3,1 млрд. (или 45,2%), достигнув $9,97 млрд. Сегодня правительство погрузилось еще больше в долги, взяв более $200 млн. у двух международных организаций. Утверждается, что средства пойдут на погашение дефицита в госбюджете. Ну, конечно, будет дефицит, когда покупаются дорогущие автомобили (спикеру парламента Алену Симоняну купили, кстати, BMW пару месяцев назад), оплачиваются отдых и отпуска представителей власти в элитных отелях зарубежом и т.д.

Кстати, пару дней назад в Армении изучили "социально-экономическое развитие экономики страны в 2022 году". Конечно же, ни о каком "развитии экономики" тут говорить нельзя и цифры соответствующие.

Согласно отчету, с января по октябрь в Армении сохраняются риски нестабильности. В сентябре индекс экономической активности замедлился. Хлеб и мучные изделия подорожали аж на 20,7 и 25,2 процентов соответственно. Пострадал также обменный курс.

Напомним, что в середине ноября министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян заявил, что бедность в стране может вырасти вплоть до 50% населения. Ранее этот показатель достиг 48%, часть населения вовсе голодает.

По данным статистического комитета, в июне 2022 года по сравнению с июнем предыдущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 17,1%, одежду и обувь - на 10,5%, жилищно-коммунальные услуги (вода, электричество, газ) - на 6,7%.

Двузначная инфляция наблюдалась в ценах и на мясо (11,6%), молочные продукты и яйца (11%). Цены на овощи и фрукты выросли соответственно на 45,8% и 16,2%. Выросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия (8,1%), сахар (6,9%), масла и жиры (5,1%).

Следует также отметить, что в 2021 году в Армении была зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет - 7,7%.

При этом на организацию детского Евровидения было потрачено почти 5 млрд. драмов. Очевидно, что армянское правительство не может правильно распределять средства и принимать верные и важные решения для стабилизации экономики, которая возможна, в частности, при подписании мирного договора с Азербайджаном.

Армянская экономика так и будет падать все ниже и ниже, а люди в пучину бедности. Полный крах не за горами. Совсем неудивительно, что Армения твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. До сегодняшнего дня все, кто приходил в Армении к власти, думали и думают лишь о своем кармане и личных удобствах. Им плевать на состояние армянского народа, который смотрит в пустой холодильник вот уже три десятка лет ввиду экономической стагнации, созданной по вине самого Еревана. Хотя непонятно, чему так удивляются армяне? Винить им стоит только самих себя. Пока у руля в Армении так и будут стоять такие личности, простые люди продолжат прозябать в нищете.

Новые рабочие места здесь не откроются. Это - реальная Армения, где нищета охватила большую часть общества, и беспрепятственно продолжает это делать пока в верхушке царит совершенно иная картина, в которой премьер-министр и его люди шикуют как только можно. Социальная структура страны деградирована. Пока власти живут в свое удовольствие, пытаются удержаться у власти и без зазрения совести тратят народные деньги на свои прихоти, задерживают подписание мирного договора с Азербайджаном, жизнь у армян не улучшится.