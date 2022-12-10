Мы и впредь должны принимать необходимые меры для расширения взаимодействия с Азербайджаном - Бердымухамедов
Мы и впредь должны принимать необходимые меры для расширения и углубления взаимодействия с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании кабинета министров страны.
"Стабильны наши отношения с Беларусью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими государствами, мы стремимся к обогащению сотрудничества новым содержанием. Мы и впредь должны принимать необходимые меры для расширения и углубления взаимодействия с этими странами", - сказал он.
По его словам, Туркменистан должен продолжить активное наращивание межпарламентских отношений с различными государствами мира.
"Достигнутый в этом году опыт межпарламентского сотрудничества показал, что парламентской дипломатии принадлежит большое будущее. Говоря об этом, необходимо упомянуть визиты Аркадага в Японию, Российскую Федерацию, Республику Корея, а также визиты в нашу страну спикеров парламентов Турции и Азербайджана, проведённый в Ашхабаде первый Межпарламентский форум "Центральная Азия + Россия"", - сказал Президент Туркменистана.
Он отметил, что Туркменистан плодотворно развивает сотрудничество и с Организацией тюркских государств.
"С ноября прошлого года наша страна участвует в её деятельности в статусе наблюдателя. Также необходимо вести соответствующую работу, чтобы различные мероприятия Организации тюркских государств, в том числе встречи на высшем уровне, проводились в Туркменистане", - добавил он.
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