Посол Великобритании отправляется с визитом в Зангилан и Губадлы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд сегодня отправляется с визитом в Зангилан и Губадлы.

Как передает Day.Az, об этом в субботу посол написал на своей странице в Twitter.

"Готовлюсь к своей первой поездке в Зангилан и Губадлы. Я надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру Англии против Франции. Я, конечно, буду болеть за Англию. А вы?", - написал Олд.