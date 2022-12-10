https://news.day.az/politics/1518257.html Посол Великобритании отправляется с визитом в Зангилан и Губадлы
Посол Великобритании отправляется с визитом в Зангилан и Губадлы
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд сегодня отправляется с визитом в Зангилан и Губадлы.
Как передает Day.Az, об этом в субботу посол написал на своей странице в Twitter.
"Готовлюсь к своей первой поездке в Зангилан и Губадлы. Я надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру Англии против Франции. Я, конечно, буду болеть за Англию. А вы?", - написал Олд.
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