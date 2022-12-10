Петер Михалко отправился в Зангилан

Глава представительства Европейского Союза в нашей стране, посол Петр Михалко отправился в Зангилан и Губадлы.

Как передает Day.Az, дипломат сообщил об этом в Twitter.

Поделившись фотографией из международного аэропорта имени Гейдара Алиева, посол отметил, что сегодня посетит Зангилан и Губадлы, побывает в селе Агалы.

Поездка осуществляется рейсом Баку-Зангилан.