https://news.day.az/politics/1518259.html Петер Михалко отправился в Зангилан - ФОТО
Петер Михалко отправился в Зангилан - ФОТО
Глава представительства Европейского Союза в нашей стране, посол Петр Михалко отправился в Зангилан и Губадлы.
Как передает Day.Az, дипломат сообщил об этом в Twitter.
Поделившись фотографией из международного аэропорта имени Гейдара Алиева, посол отметил, что сегодня посетит Зангилан и Губадлы, побывает в селе Агалы.
Поездка осуществляется рейсом Баку-Зангилан.
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