МИД России о следующей встрече в формате "3+3"

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана - может состояться в ближайшие месяцы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сейчас продолжается проработка организационных модальностей проведения мероприятия.

"Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии", - рассказал дипломат.

Гончар отметил, что Россия видит востребованность консультативной региональной платформы для расширения взаимовыгодного сотрудничества между ее участницами. Представитель МИД напомнил, что на учредительной встрече в декабре 2021 года в Москве было решено сфокусироваться на интересующих участников темах, в частности развития торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей и борьбе с общими вызовами и угрозами.