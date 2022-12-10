Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь

В ответ на поступившие от Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования, передает Day.Az.

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