https://news.day.az/politics/1518306.html Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь - ФОТО
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь - ФОТО
В ответ на поступившие от Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования, передает Day.Az.
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