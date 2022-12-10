https://news.day.az/politics/1518315.html Посол Украины выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь
Посол Украины выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь
Я хотел бы от имени украинского народа выразить признательность дружественному Азербайджану за ту колоссальную помощь, которая носит гуманитарный характер и оказывается в течение многих этих сложных месяцев войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
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