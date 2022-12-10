В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гумпомощи.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на мероприятии в связи с отправкой гуманитарной помощи в Украину сказал полномочный представитель ОАО "Азерэнержи" Самед Исламов.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.