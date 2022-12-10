https://news.day.az/politics/1518333.html В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гумпомощи - Самед Исламов
В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гумпомощи - Самед Исламов
В ближайшие дни в Украину будет отправлена очередная партия гумпомощи.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на мероприятии в связи с отправкой гуманитарной помощи в Украину сказал полномочный представитель ОАО "Азерэнержи" Самед Исламов.
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