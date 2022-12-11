Защищая армянский режим, Макрон серьезно подорвал имидж Франции за рубежом

Запланированная на 7 декабря трехстороння встреча в Брюсселе не состоялась из-за подстрекательской риторики Макрона в адрес Турции и Азербайджана. Активное участие Франции в защите Армении геополитически необоснованно. Президент Эммануэль Макрон пытается оживить мертвую политическую элиту Армении, толкая ее на новые злодеяния против народа Азербайджана и поощряя реваншизм. Рано или поздно Макрон пожалеет о том, что поставил под угрозу имидж Франции за рубежом, защищая армянский режим, который причинил столько боли и страдания ни в чем не повинным азербайджанцам, и устроил экологический терроризм, затронувший всю Евразию.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна привлечь Макрона в трехстороннюю встречу вредят этому формату, учитывая, что Франция открыто поддерживает Армению и не может быть нейтральным посредником.

"Франция не должна участвовать в мирном процессе, потому что Макрон потерял моральное право и неоднократно выражал большую пристрастность, открыто защищая зверства армян в Карабахе. По настоянию Макрона представители ЮНЕСКО не решаются посетить освобожденные территории Азербайджана, чтобы воочию убедиться в вандализме армян против культурного наследия Азербайджана. Так что присутствие Франции на трехсторонних переговорах не способствует устойчивому урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. А Президент Макрон в последнее время выступает главным препятствием на пути к мирному соглашению между Ереваном и Баку. Пашинян хитер, он хочет выиграть время и увести суть диалога, пригласив Макрона, чтобы не было достигнуто явных результатов от этих встреч", - пояснил он.

Наш собеседник также прокомментировал недавнюю провокацию ВС Армении в отношении азербайджанских пограничников в Зангиланском направлении:

"Зангиланский район имеет важное географическое и геостратегическое значение. Здесь расположены редкие полезные ископаемые и Зангиланский район может в ближайшем будущем стать огромным торговым центром Западной Азии.

Хотя армянские власти делают заявления о мире, ВС Армении регулярно устраивают провокации на условной границе. Это является признаком того, что руководство Армении не контролирует армию. Управление государством дезорганизовано, в армии есть определенные силы, которые ведут себя самовольно. Однако в ряде случаев армянские провокации на приграничной территории используются Пашиняном чтобы отложить на неопределенное время мирный процесс. Эта стратегия использовалась на протяжениие предыдущих лет и со стороны бывших властей Армении для затягивания переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Наиболее трагичным является непонимание со стороны ЕС, что Армения представляет явную и настоящую опасность для всей Европы из-за ее идей реваншизма, а также проходящего через ее территорию маршрутов наркотрафика, что негативно влияет на будущее Европы напрямую", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов