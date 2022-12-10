Коррупция на Западе и армянский след

Автор: Ибрагим Алиев

Европа, да и весь Запад в целом, всегда представляла себя колыбелью свободы, демократии, прав человека. Здесь самые честные люди, нет коррупционеров и интригантов. Звучит сказочно, но на самом деле так и есть. Все то, в чем Запад пытается упрекнуть другие страны, есть в нем самом. Скрывать свои следы в Европе умеют, но калибр преступных действий настолько велик, что периодически утаивать не получается.

Вчера вечером, когда весь мир сидел и смотрел проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу, одному человеку в Европарламенте не было суждено провести его также интересно и весело. Речь идет о вице-председателе Еве Кайли, которая была арестована в рамках расследования коррупционных сделок. Сообщается, что задержан и ее муж Франческо Джорджи. Поймали еще двух соучастников - итальянский экс‑депутат ЕП от фракции социалистов Пьер‑Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. Также сообщается, что в резиденции бывшего депутата Европарламента найдено 500 тысяч евро наличными.

Кайли - член греческой партии ПАСОК - "Движение перемен".

Европейские СМИ сообщили, что агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией в Брюсселе провели расследование в отношении бельгийских властей, коснувшееся широкого круга европейских чиновников, поскольку власти подозревали о наличии кротов, которые, занимая политические посты и стратегическе должности, получали значительные суммы и подарки, помогали третьим странам и тем самым влияли на те или иные решения Европарламента.

Ранее газета France soir информировала, что стражи порядка провели 14 обысков в различных коммунах Брюсселя. По ее информации, расследование велось с июля этого года. Подозреваемые обвиняются в получении взяток и попытках влияния на политику Европейского союза, в частности на позицию других депутатов Европейского парламента. По данным газеты, задержанные передавали крупные суммы денег и ценные подарки и другим депутатам.

Генеральная прокуратура Бельгии распространила заявление, в котором подтвердила информацию о проведении тайного антикоррупционного расследования, но воздержалась от комментариев.

Кого-то может и удивило, что в Европе, оказывается, есть коррупция, но нас совершенно нет. Она была всегда. Это далеко не первый случай. Причем каждый из коррупционных скандалов был крупнокалиберным. А вспомнить есть что.

Например, как в середине апреля этого года стало известно, что в ЮНЕСКО занимаются распилом бюджета и отмываением денег. Тогда Inner City Press (ICP), общественная организация, целью которой разоблачение финансовых махинацих крупных международных организаций, банков и т.д., выяснило о серьезных нарушениях, которые совершаются генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщало ICP ссылаясь на инсайдерскую информацию из венецианского офиса ЮНЕСКО, члены штаба были серьезно возмущены полным отсутствием добросовестности Азуле и главы ее кабинета Николаса Кассианидеса.

Оказалось, что Азуле, интересовавшаяся культурными мероприятиями, которые проходили на той неделе в Венеции, поручила Кассианидесу и сотрудникам венецианского офиса организовать для круз для нее, ее мужа и детей. Причем с условием, что необходимо все замаскировать под расходы на "профессиональную деятельность". Была арендована целая яхта для пятидневного пребывания семьи Азуле (оплата была произведена средствами регулярного бюджета ЮНЕСКО), расходы на дорогу и проживание в дорогой гостинице. В попытке как можно лучше скрыть мошенничество, Кассианидес дал поручение изъять средства, предназначенные для оплаты отпуска Азуле, вместо того, чтобы использовать их по назначению - для внутренного использования при кабинете. То есть, конкретный и незаконный распил на свои собственные прихоти.

К несчастью для Азуле, эта бюджетная махинация не осталась незамеченной. Финансовое хищение стало достоянием общественности, а официальные лица тогда промолчали и ничего не сказали на эту тему, причем зная, что организовавшая отдых семьи Азуле компания может принадлежать российским бизнесменам. То есть Одри не просто распиливала бюджет вместе со своим молодым помощником, но и нарушала международные санкции, направленные против России. Фактически парочка поставила под угрозу и сомнение не только финансовую надежность в Европе, но всю и без того сомнительную репутацию ЮНЕСКО.

Еще одним запомнившимся скандалом за последнее время было федеральное расследование в США, где проармянского сенатора Роберта Менеденса обвинили в тех же грехах, что и Еву Кайли - получении подарков и денежных сумм. Отметим, что супругой Боба является Надин Арсланян, поэтому ясно кому сенатор продает свою благосклонность. Как говорилось в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, прокуратура Южного округа Нью-Йорка попросила партнеров Арсланян предоставить информацию о ней и Менендесе.

Напомним, что Менендес в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Он тогда был обвинён в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков. А в 2019 году федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества партнера Арсланян, бизнесмена Ваэля Ханы.

Отметим, что Боб всегда отличался "особой любовью" к армянам. Он является редчайшим типом манкированного, многослойного, двуличного человека, всегда и во всем действует в интересах армянского лобби. С 1995 года Менендес - один из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США. Именно он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

Подобной благосклонностью и любовью к деньгам армянского лобби имеют и греческие депутаты, да и Греция в целом, которая в любой момент готова бежать поддерживать Армению, несмотря на реальные факты и обстоятельства. Поэтому мы не будем удивлены, если в расследовании, проводимом в Брюсселе, будут выявлены и фигуранты мирового армянства, ибо очеидно, что внутри Европы сформировалась большая коррупционная система, которая позволяет манипуляции посредством лазеек в законах и других махинаций.

Сколько бы на Западе ни говорили, что они являются колыбелью "правильности", демократии, свободы, коррупция здесь будет процветать еще больше. На протяжении всей истории параллельно эволюции государства происходила эволюция коррупции, а у Европейского союза отсутствуют межнациональные инструменты, направленные непосредственно на борьбу с нею. Пока что отрубили одну голову гидры. Сколько еще голов у нее выявится еще вопрос, но учитывая количество кейсов, которые пытаются молчанием упрятать под ковер, рубить придется еще долго.