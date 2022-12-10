Москва готова содействовать мирному договору между Баку и Ереваном

Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает Day.Az.

"Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений", - сказал дипломат.

По его словам, разглашение деталей переговоров или обсуждение в прессе позиций сторон не всегда идет на пользу делу.

"Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - добавил Гончар. По его словам, свой вклад в этот процесс может внести и трехсторонний межпарламентский диалог, инициатива запуска которого была поддержана на саммите в Сочи. "О сроках проведения соответствующих встреч будет объявлено в свое время", - добавил он.

Гончар обратил внимание на то, что на саммите в Сочи 31 октября лидеры России, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, которые вместе с заявлением по итогам упомянутой сочинской встречи формируют дорожную карту комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Еще раз хотел бы подчеркнуть ключевую роль российского миротворческого контингента в обеспечения безопасности в зоне его развертывания. Это особо отметили лидеры трех стран на саммите в Сочи и акцентировали востребованность усилий наших миротворцев по стабилизации обстановки в регионе", - добавил он.

В том, что касается разблокирования транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, отметил дипломат, 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. "Предметно обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между тремя странами и в регионе. Азербайджанская и армянская стороны отметили позитивную роль России в усилиях по разблокированию транспортных коммуникаций", - отметил директор департамента.