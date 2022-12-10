Азербайджанские специалисты начинают мониторинг незаконной добычи металлов армянами в зоне ответственности миротворцев

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающие экологические и другие вторичные последствия на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, передает в субботу Day.Az со ссылкой на совместное заявление Министерства экономики и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

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