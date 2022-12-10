https://news.day.az/politics/1518365.html ЕС хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
ЕС хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
Евросоюз хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле..
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