ЕС хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе

Евросоюз хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле..

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