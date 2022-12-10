Баку и Москва предметно обсуждают вопросы предвзятых материалов в СМИ

Москва и Баку предметно и уважительно обсуждают вопросы, связанные с предвзятой подачей некоторыми СМИ России и Азербайджана тематики деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Как передает Day.Az об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Что касается беспокоящих нас моментов, как вы знаете, на октябрьском саммите в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении отметили в совместном заявлении ключевой вклад российского миротворческого контингента (РМК) в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе. Нам хотелось бы, чтобы азербайджанские медиа и соцсети при освещении деятельности РМК учитывали вышеуказанные оценки, разделяемые руководством Азербайджана", - подчеркнул он.

Гончар добавил, что и у Баку возникали претензии по поводу предвзятой подачи рядом российских СМИ сюжетов, касающихся нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Все эти темы мы предметно обсуждаем с азербайджанскими коллегами в уважительном и профессиональном ключе", - отметил Гончар.

По его словам, эти вопросы, в частности, затрагивались в ходе недавних переговоров министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. "Готовы и далее искать и находить взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам", - резюмировал дипломат.