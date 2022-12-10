https://news.day.az/politics/1518399.html Турция может многое сделать для поддержки урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар
Турция может многое сделать для поддержки урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар
Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар после выступления на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.
Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за приглашение на Всемирный форум TRT и возможность обменяться мнениями с ним и другими официальными лицами страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре