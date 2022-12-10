Вопли недобитого клоуна Варданяна о Карабахе

Сбежавший в зону временной ответственности российских миротворцев недобитый клоун Рубен Варданян вновь решил потешить публику своими речами в духе цирковых традиций.

После того, как руководство российского канала РБК осознало риски для отношений РФ и Азербайджана возможного появления интервью с беглецом Варданяном и открестилось от этой затеи, Варданян побежал с просьбой выйти в телеэфир к американцу армянского происхождения Микаэлю Исраеляну, который возглавляет телеканал RTVI. Интервью вышло в свет, однако Варданян в нем выглядел так бледно, что даже армянские телеграм-каналы подчеркнули рутинность и однобокость изречений Варданяна, возомнившего себя "гением политической мысли".

Наконец-то осознав реальный уровень своего IQ, который может быть сопоставим с человеком, чья профессия не требует высокого уровня интеллекта, Варданян решил cпуститься с небес. На этот раз Рубен Карленович дал интервью Общественному телевидению мифического "арцаха", несуществующего образования, которое было отправлено на свалку истории в ноябре 2020 года после трехстороннего заявления в Москве.

Приводить полностью текст интервью бессмысленно, поскольку жалко тратить даже пяти минут на прочтение ереси, вылетевшей из уст Варданяна. В целом, интервью не просто не отражает новых реалий, сформировавшихся в регионе после исторической победы Азербайджана в ходе 44-дневной войны, но и является деструктивным само по себе, поскольку подрывает и без того малые надежды на то, что между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор в обозримой перспективе.

"Азербайджан должен признать, что арцах будет независимым государством", заявил беглый миллиардер в традициях всей политической шушеры, которая была в Карабахе и пока еще остается в огрызке бывшей НКАО. Одно это высказывание ставит Варданяну диагноз - это популист, который готовит для армян, проживающих на территории Азербайджана незавидную участь. Мракобес, который ради приобретения политических очков готов нести чушь, ласкающую уши армянских реваншистов. Который знает, что у Карабаха не будет никакого другого статуса, кроме как быть в составе Азербайджана. Но в угоду личного обогащения готовый вешать лапшу на уши доверчивым армянам.

Недобитый клоун Варданян напрасно думает, что сможет бесконечно, безнаказанно обращаться к армянскому населению Азербайджана с различными провокационными заявлениями. Беглому миллиардеру пора усвоить, что в Азербайджане никто церемониться с мошенником не будет. Незаконно проникиший на территорию нашей страны Варданян стал законной целью для спецслужб. Призыв к сепаратизму в Азербайджане карается уголовной ответственностью, и если Варданяну так хочется сидеть за решеткой, то может уже сегодня прийти к азербайджанским правоохранительным органам с повинной.