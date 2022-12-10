Арестована вице-президент Европарламента, обслуживающая интересы армянского лобби

Вице-президент Европарламента Ева Кайли, которая обвиняла Азербайджан в агрессии против Армении, арестована полицией Бельгии по подозрению в коррупции, передает в субботу Day.Az со ссылкой на европейские СМИ.

Как сообщают информированные источники, наряду с Кайли арестованы еще четверо в связи с расследованием по делу о коррупции в отношении Катара.

Так, в ноябре этого года Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри. Отмечается, что данная встреча состоялась в коррупционных целях.

Как сообщают источники в Брюсселе, Кайли некоторое время назад также была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте.

Так, 19 ноября 2021 года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в "совершении агрессии против Армении".

Авторы заявления призвали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги "для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении".

Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами "Группы дружбы с Арменией" в Европарламенте, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.