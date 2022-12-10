Провокация армян в Карабахе, российские миротворцы молчат

В результате совместной провокации незаконных армянских вооруженных формирований и миротворцев, предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, так и не состоялся.

Хотя между командованием миротворческого контингента и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о начале мониторинга, сегодняшнее вопиющее событие не позволила его осуществлению.

Прибыв в сопровождении российских миротворцев в районы расположения Гызылбулагского золоторудного и Демирлинского медно-молибденового месторождений, азербайджанская делегация столкнулась с провокациями армян.

Так, армянские провокаторы на глазах у российских миротворцев не дали пройти нашей делегации в районы, где расположены месторождения. Сообщается, что провокаторами являются местные армяне, которых заранее отправил на место происшествия беглый миллиардер Рубен Варданян.

Азербайджанская делегация совершенно справедливо отказалась беседовать с армянскими провокаторами и вернулась в Шушу.

Данная провокация в очередной раз демонстрирует, что заявления российских миротворцев - это просто слова, на деле же они защищают интересы незаконных армянских вооруженных формирований.

Напомним, по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.