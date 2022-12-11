Корни "армянской любви" арестованной Евы Кайли

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Скандал с задержанием в Брюсселе по делу о коррупции вице-президента Европарламента Евы Кайли набирает обороты.

Среди четырех человек, задержанных Федеральной прокуратурой Бельгии, так же бывший депутат Европарламента и глава Европейской конфедерации профсоюзов. Согласно информации, полиция, проведя обыски по 16 адресам в Брюсселе, нашла 600 000 евро наличными. Федеральная прокуратура страны сообщила о задержании нескольких человек после рейда.

В официальных новостях указывалось, что операция проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий по фактам коррупции и отмывания денег.

Кем является арестованный высокопоставленный чиновник Ева Кайли?

Ева Кайли родилась в Салониках (Греция) в 1978 году, является членом партии Всегреческого социалистического движения страны. Сообщается, что после ареста ее исключили из партии. С 2014 года она депутат Европарламента.

Как Ева Кайли относилась к Азербайджану?

В своей деятельности она выступала с антиазербайджанской позиции, в период 44-дневной войны направила запрос в комиссию Евросоюза относительно применения визовых ограничений к лицам с азербайджанскими паспортами. Это говорит о том, что у Евы Кайли могут быть грязные связи с армянами. Кто может гарантировать, что она не использовала свои полномочия на благо армян за взятки? Не исключено, что в ходе расследования появятся новости о разоблачении коррупционных связей Евы Кайли с армянским лобби.

Европарламент, являющийся одной из ведущих организаций "старого континента", ОБСЕ и другие европейские институты периодически готовят отчеты и проводят расследования о нарушениях закона, взяточничестве и беззакониях в различных частях мира. Они пытаются создать впечатление, что идеальны и действуют прозрачно, по причине чего вправе учить страны мира борьбе с коррупцией и взяточничеством. Однако коррупционный скандал с Евой Кайли, отличающейся своей проармянской позицией, и другие подобные факты показывают, что ни представители европейских организаций, ни бывшие и нынешние лидеры ведущих стран "старого континента" отнюдь не "белые и пушистые".

В данном контексте можно упомянуть следующие коррупционные скандалы с участием европейских и американских официальных лиц. Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 годы, в 2018 году был обвинен в незаконном финансировании и коррупции. В 2017 году министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру был вынужден уйти в отставку после того, как в главных новостях одного из ведущих телеканалов страны его обвинили в получении незаконных доходов путем создания фиктивных рабочих мест для своих дочерей. На выборах 2017 года во Франции был обвинен в коррупции главный кандидат от правых Франсуа Фийон. В 2015 году бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был приговорен к трем годам лишения свободы за взяточничество. В 2015 году бывший губернатор американского штата Вирджиния Роберт Макдоннелл был признан виновным в коррупции и приговорен к двум годам лишения свободы.

В настоящее время ведется федеральное уголовное расследование в отношении проармянски настроенного сенатора Роберта Менендеса от штата Нью-Джерси. Федеральная прокуратура расследовала дело Менендеса еще в 2015 году, ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, но он не был наказан. Менендес имеет тесные связи с армянскими и греческими лоббистскими организациями. Отметим также, что Роберт Менендес женат на этнической армянке. Так что, коррупционный скандал с Евой Кайли не первый в своем роде. Велика вероятность, что армянское лобби продолжит подкуп официальных лиц в Европе и США.

Перечисленное дает основание полагать, что на этом коррупционные скандалы "на старом континенте" не закончатся. Подобно тому, как обвиняют в коррупции Еву Кайли и ей подобных, то же самое ожидает и президента Франции Макрона, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и других официальных лиц, которые пользуются серьезной поддержкой армянского лобби. Обвинения, выдвинутые против Евы Кайли, показывают, что за этой поддержкой стоят именно коррупционные интересы.