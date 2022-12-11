Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Бельгию с целью участия во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского союза, которая состоится 12 декабря в Брюсселе.

Как сообщили Day.az в Министерстве иностранных дел, в рамках визита Джейхуна Байрамова также запланировано проведение двусторонних встреч.