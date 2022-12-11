https://news.day.az/politics/1518563.html Джейхун Байрамов отправился в Бельгию
Джейхун Байрамов отправился в Бельгию
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Бельгию с целью участия во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского союза, которая состоится 12 декабря в Брюсселе.
Как сообщили Day.az в Министерстве иностранных дел, в рамках визита Джейхуна Байрамова также запланировано проведение двусторонних встреч.
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