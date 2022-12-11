Засланец Варданян "слетел с катушек"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Психическое состояние и деменция засланца Москвы, преступника Рубена Варданяна, называющего себя "госминистром" выдуманного армянами "арцаха" с каждым днем переходят на новые и новые уровни. Если посмотреть со стороны на его утверждения в многочисленных проплаченных интервью и недавние его высказывания в эфире сепаратистческого телевидения, становится очевидно, что больному срочно нужна соответствующая помощь в психиатрической клинике.

Пристрастие называть себя "госминистром" у Варданяна появилось недавно. Диагноз новый и он во всю верит, что обладает какой-то силой или является "предводителем", способным решить все и вся. А по факту его ничего не отличает от тех же Наполеонов, которые часто упоминаются в анекдотах про психбольницы.

В своем последнем монологе, полных небылиц и дезинформаций, Рубенчик упёрся нести чушь о том, что Азербайджан как государство делает всё, чтобы армяне в Карабахе не имели веры в будущее, чтобы "люди не верили, что они могут достигнуть успеха, и чтобы они уезжали отсюда".

Логики в его словах абсолютно нет, потому что Азербайджан не раз заявлял, что проживающие в зоне временной ответственности российских миротворцев армяне являются гражданами нашей страны и, при желании, каждый может получить азербайджанский паспорт и будет иметь такие же права и свободы, как и все граждане Азербайджана. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает для этого прочную правовую основу. Кроме того, преимуществ при таком выборе много - как минимум, экономические и социальные. За тридцать лет оккупации армяне ничего не построили в Карабахе и жили на одни лишь подачки из вне, в то время как Баку сумел за короткий срок восстановить часть разрушенного, построить целые аэропорты, поселения, инфраструктуру. В общем, очевидно где есть благополучие.

Варданян пытается сыграть роль главного героя какой-то трагической пьесы, но по факту, выгонять и препятствовать благополучному будущему никто в Баку не собирается, иначе мы не предлагали бы подписать мирный договор с Арменией. Поэтому психически нездоровому Сыртыгу Рубо остается лишь поставить диагноз. Как говорилось в знаменитом фильме, - "..и тебя вылечат".