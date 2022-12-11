Как обещал Президент Ильхам Алиев: о возрождении великой Шуши

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Это не только невероятно важное, историческое событие, это еще и огромное признание подвига азербайджанских шехидов, которые отдали жизнь за освобождение колыбели азербайджанской культуры от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. Признание со стороны стремительно развивающегося, братского тюркского мира, являющегося одной большой семьей, численностью в 150 миллионов человек.

Убежден, что не только для каждого азербайджанца, но и для каждого тюрка знаменательной датой является 8 ноября 2020 года. В этот день Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий победоносной азербайджанской армии Ильхам Алиев объявил об освобождении великой Шуши от длившейся более 28 лет армянской оккупации. Прошло два года и великая Шуша возрождается, поражая темпами восстановительных работ весь мир.

Да, Шуша вернула себе статус Консерватории Кавказа. Она снова стала местом проведения музыкальных фестивалей, важнейшим из которых является международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль". Уже анонсировано, что строительство школ в Шуше, Агдаме и Физули завершится в сентябре будущего года. Также напомню, что к концу следующего года в Шушу переселят до 2,5 тыс. человек. Об этом ранее сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов. Плюс известно и о том, что вскоре в Шуше будут построены новые жилые дома. Это очень важная новость для каждого азербайджанца, но особенно для шушинцев, для новых поколений жителей этого великого города. Впрочем, и это еще не все.

Как известно, 14 июня 2021 года именно в Шуше была подписана декларация "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". Один пунктов Шушинской декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, "стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".

Именно этот пункт превратил не только Шушу, но и весь Азербайджан в государство, готовое и способное отрезвить "горячие головы" в самых разных странах мира. Они, безусловно, были бы только рады поддержа армянских "реваншистов" и сепаратистов. Но, слишком очевидны последствия данных провокаций. При этом, важно периодически отрезвлять некоторые "горячие головы".

"Любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника будет признана в качестве общего вызова на пути братских стран", - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь к участникам совместных турецко-азербайджанских учений "Братский кулак". По его словам, Анкара и Баку "считают общими как друзей, так и врагов". Пусть никто в этом не сомневается, подчеркнул турецкий министр.

Это было очень важное, своевременное заявление. В целом же, азербайджано-турецкое политическое, экономическое, культурное и военное сотрудничество - залог мира, стабильности и процветания региона Южного Кавказа, а также пример для тюркского мира. Напомню, в этой связи, что в октябре нынешнего года Шуша и турецкий город Кайсери стали городами-побратимами. Согласно подписанному соответствующему документу, они будут поощрять культурные, социальные и экономические отношения, связи дружбы и братства.

А уже в ноябре текущего года освобожденная, великая Шуша и южнокорейский город Андон также стали городами-побратимами. Замечу, что Андон известен как "Столица корейской духовной культуры". С 1970 года Андон быстро развивался, утроив численность населения за 30 лет. Сейчас это крупный туристический и культурный центр. Андон известен как центр национальной культуры Кореи, где сохранились многие древние традиции.

Параллели тут очевидные. Не сомневаюсь, что такое же, стремительное возрождение и развитие ждет Шушу и весь Карабах. И присвоение Шуше статуса культурной столицы тюркского мира - еще один шаг в этом направлении. Шаг, сделанный благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который, как и обещал, возрождает освобожденную, великую Шушу!