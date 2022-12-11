Великий лидер Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в истории Азербайджана и его становлении как независимого государства. Будь то в 60-е годы прошлого века или в период нашей независимости, роль великого лидера огромна, и азербайджанский народ высоко ценит его трудолюбие и дальновидную политику.

Об этом заявил председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан в своем выступлении в рамках авторского проекта Trend "Актуально с Сахилом Керимли".

Он отметил, что каждый гражданин Азербайджана может часами и днями рассказывать о деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

"Однако, как председатель Общества Красного Полумесяца, я хотел бы сказать несколько слов о деятельности Гейдара Алиева в гуманитарной сфере. Всем известна ситуация в 90-х годах, когда Азербайджан находился в состоянии войны, 20 процентов наших земель были оккупированы. Гейдар Алиев впервые обратился в Международный комитет Красного Креста, и после этого обращения Азербайджан получил первую помощь. После этого великий лидер обратился к движению Красного Креста и Красного Полумесяца, и в 1994 году по рекомендации Гейдара Алиева Милли Меджлис принял специальное решение о движении Красного Полумесяца. Именно на основании этого решения Общество Красного Полумесяца Азербайджана было принято в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца, и это открыло нам большой путь в гуманитарной сфере.

В то время экономическое положение Азербайджана было очень тяжелым, и экономика страны еще не сформировалась. Поэтому наша страна нуждалась в международной гуманитарной помощи. В результате дальновидной политики великого лидера Общество Красного Полумесяца Азербайджана было избрано полноправным членом международной организации и все доноры устремились в Азербайджан. В то время беженцам и вынужденным переселенцам уделялось большое внимание и забота, реализовывались различные программы, связанные с ними. Это была большая помощь нашему государству", - сказал он.

Н.Аслан отметил, что дальновидная политика великого лидера привела к сегодняшним большим успехам Азербайджана.

"В результате великой Победы в 44-дневной Отечественной войне наши земли были освобождены от оккупации, и сегодня в Карабахе ведутся большие строительные работы. Гейдар Алиев уже тогда видел нынешний сильный Азербайджан. Политика Гейдара Алиева и деятельность Президента Ильхама Алиева являются взаимосвязанными. В день освобождения города Шуша от оккупации Президент Ильхам Алиев обратился к народу и сказал, что "я выполнил завещание отца". Великий лидер, завещавший освобождение города Шуша, думал только об Азербайджане, о независимости страны, ее успехах и победах. Единственный человек, который может реализовать эти идеи Гейдара Алиева, это, конечно же, Президент Ильхам Алиев. Наша победа, наша независимость вечны, непоколебимы, и так будет всегда благодаря политике Президента Ильхама Алиева", - добавил он.