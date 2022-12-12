https://news.day.az/politics/1518626.html С уважением и почтением чтим память великого лидера Гейдара Алиева - Организация тюркских государств - ФОТО
С уважением и почтением чтим память великого лидера Гейдара Алиева - Организация тюркских государств - ФОТО
На официальной странице Организации тюркских государств в Twitter размещена публикация в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева, передает в понедельник Day.Az.
"С уважением и почтением чтим память великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в публикации.
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