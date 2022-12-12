С уважением и почтением чтим память великого лидера Гейдара Алиева

На официальной странице Организации тюркских государств в Twitter размещена публикация в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева, передает в понедельник Day.Az.

"С уважением и почтением чтим память великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в публикации.