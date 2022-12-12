https://news.day.az/politics/1518678.html Казни в Иране еще больше усилят протесты – религиозная ассамблея
Казни в Иране еще больше усилят протесты – религиозная ассамблея
Вынесение и исполнение смертных приговоров в Иране еще больше усилит протесты.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении Ассамблеи ученых и исследователей Кумской семинарии религиозных наук Ирана.
В заявлении говорится, что это еще больше накаляет ситуацию в стране.
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