Казни в Иране еще больше усилят протесты

Вынесение и исполнение смертных приговоров в Иране еще больше усилит протесты.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении Ассамблеи ученых и исследователей Кумской семинарии религиозных наук Ирана.

В заявлении говорится, что это еще больше накаляет ситуацию в стране.

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