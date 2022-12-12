Азербайджанцы протестуют у поста российских миротворцев в Карабахе

В окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят акцию протеста против недопущения азербайджанских специалистов на территории для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений.

Как сообщает Day.Az, об этом передает в понедельник корреспондент Trend.

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