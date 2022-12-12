https://news.day.az/politics/1518689.html Протестующие азербайджанцы требуют прибытия командующего российскими миротворцами - ФОТО - ВИДЕО
Протестующие азербайджанцы требуют прибытия командующего российскими миротворцами - ФОТО - ВИДЕО
Протестующие у поста российских миротворцев в окрестностях города Шуша представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана требуют прибытия командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова.
Как сообщает Day.Az, об этом передает в понедельник корреспондент Trend.
"Мы требуем Волкова!" - скандируют участники акции протеста против недопущения азербайджанских специалистов на территории для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений.
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