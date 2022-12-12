Протестующие азербайджанцы требуют прибытия командующего российскими миротворцами

Протестующие у поста российских миротворцев в окрестностях города Шуша представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана требуют прибытия командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова.

Как сообщает Day.Az, об этом передает в понедельник корреспондент Trend.

"Мы требуем Волкова!" - скандируют участники акции протеста против недопущения азербайджанских специалистов на территории для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений.