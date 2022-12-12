Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику

Как уже сообщалось ранее, представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, возле поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа азербайджанским специалистам в допуске на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений.

Как сообщает в понедельник командированный в Шушу сотрудник Trend, временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворцы стянули в этот район жилую силу и военную технику, передает Day.Az.