https://news.day.az/politics/1518700.html Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику - ФОТО
Миротворцы в Карабахе привлекли на территорию проведения акции протеста живую силу и военную технику - ФОТО
Как уже сообщалось ранее, представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, возле поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа азербайджанским специалистам в допуске на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений.
Как сообщает в понедельник командированный в Шушу сотрудник Trend, временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворцы стянули в этот район жилую силу и военную технику, передает Day.Az.
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