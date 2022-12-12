Пашинян поддержал идею Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал идею Президента Азербайджана Ильхама Алиева начать политические консультации в формате Баку-Ереван-Тбилиси.

Как передает Day.Az, Пашинян заявил, что поддерживает идею обсуждения ситуации на Южном Кавказе между Арменией, Грузией и Азербайджаном для искоренения риторики вражды, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что 24 октября Президент Ильхам Алиев совершил визит в Тбилиси. Глава государства встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и после ознакомления с выставкой "Наследие Карабахского ханства" в шато Мухрани Мцхетского района выступил с заявлением для печати.

"Мы считаем, что после завершения карабахского конфликта настало время для подписания Азербайджаном и Арменией мирного договора. Во всяком случае, наше намерение заключается в этом. Мы представили армянской стороне наши предложения, состоящие из пяти основных принципов. Надеюсь, что армянская сторона также проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном на основе этих основополагающих принципов, признанных международным сообществом. Если это произойдет, то на Южном Кавказе наступит мир и в то же время появятся возможности для сотрудничества. Сегодня в ходе беседы мы также обменялись мнениями о начале консультаций Грузия-Азербайджан-Армения. Если армянская сторона к этому готова, то и мы к этому готовы", - сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев.