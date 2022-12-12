Великий лидер Гейдар Алиев заложил фундамент турецко-азербайджанской дружбы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи.

Он отметил, что дружба, братство двух стран проявляются во всех сферах.

"Сотрудничество на политической платформе, экономические отношения между двумя странами развиваются день ото дня. Мы сегодня видим плоды этих связей стран, фундамент которых был прочно заложен великим лидером. Да возрадуется душа великого лидера Гейдара Алиева", - сказал Багчи.