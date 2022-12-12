Российский полковник вышел в пьяном виде к азербайджанским журналистам

Члены экологических неправительственных организаций Азербайджана проводят акцию протеста на дороге Ханкенди - Шуша. Азербайджанские экоактивисты протестуют против незаконной эксплуатации полезных ископаемых на азербайджанских территориях, передает Day.Az.

Участники акции требуют прибытия на территорию командующего российскими миротворческими силами Андрея Волкова.

Он до сих пор не явился, но вместо него перед протестующими азербайджанцами предстал полковник, который к тому же оказался в нетрезвом состоянии.

Участники акции сообщили, что от него несло перегаром.