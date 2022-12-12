Беглец Варданян воодушевляет армян на новый конфликт с Азербайджаном

Автор: Пярвин Мирзазаде

Ставший в одночасье одним из лидеров сепаратистов, бывший российский олигарх, сбежавший из Москвы, чтобы сохранить свои миллиарды от западных санкций Рубик Варданян, продолжает делать все возможное, чтобы не допустить диалога и примирения народов, под соусом "спасения" армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

По полученной информации, он продолжает пользоваться российским паспортом для своих зарубежных вояжей, несмотря на слухи о его якобы выходе из гражданства России. На этот раз апатрид Варданян стал открыто угрожать Азербайджану некими ответными силовыми действиями. Возомнив себя хозяином территории, где временно размещены российские миротворцы, Варданян своими "громкими", безответственными заявлениями не только провоцирует новые конфликты, но и ставит под угрозу весь процесс мирного урегулирования, подставляя под удар мирное население как Карабахского региона, так и Армении. Он думает, что украденные им у простых россиян деньги и связи с влиятельными чиновниками, служат ему индульгенцией от справедливого возмездия со стороны Азербайджана.

Именно с появлением в Карабахском регионе Варданяна, ситуация стала обостряться, так как он своими действиями делает все возможное, чтобы спровоцировать новое вооруженное противостояние с азербайджанской стороной, представляя себя единственным "спасителем" армянского населения. Купив себе высокий пост в администрации сепаратистов, Рубик стал обострять внутриполитическую ситуацию, фактически отстранив от власти местных армян, которые постепенно стали понимать, что единственным путём к миру является налаживание диалога и примирения с азербайджанскими властями, что абсолютно не устраивает амбициозного Варданяна, который давно готовится к прыжку в высокое кресло в Ереване.

С первых дней пребывания на территории, где временно размещены миротворцы, Варданян раздаёт деньги налево и направо, давая несбыточные обещания, поощряя непримиримость. В целях саморекламы и укрепления имиджа среди армянского населения, Варданян оплатил ряд своих эксклюзивных интервью в зарубежных и армянских средствах массовой информации, в которых пытался изобразить из себя этаким армянским мачо, которому море по колено. Фактически Варданян уже осуществил тихий переворот, отстранив местных лидеров армянского населения, которым не доверяет.

Постепенно узурпировав власть за счёт украденных миллионов, он мечтает побыстрее свалить из Карабахского региона в Ереван, чтобы отстранить ненавистного ему премьера Н. Пашиняна. Для этого Рубик делает опасные воинствующие заявления, козыряет связями с высокопоставленными лицами в Москве, намекая на то, что не просто так перебрался сюда.

Армянской стороной, при молчаливом бездействии российских миротворцев, были осуществлены провокационные действия в отношении представителей Министерства Экологии Азербайджана, которые пытались осуществить мониторинг незаконно эксплуатируемых месторождений золота и молибдена. Эти события показали, что за всем этим стоит лично Варданян, который сам же появился там и пытался вступить в переговоры с представителями азербайджанских властей, но получив категорический отказ от любого разговора с ним, ретировался солоно не хлебавши восвояси, прикрываясь своими телохранителями и российскими миротворцами как щитом, опасаясь азербайджанских Байрактаров.

Азербайджанская сторона давно заявила, что никаких разговоров с Рубиком и ему подобными вести не будет, так как эти не понятные личности не являются представителями армянского населения Карабаха, а являются незаконно находящимися на территории Азербайджана преступниками, грубо нарушившими законодательство страны и подлежащими уголовному преследованию.

К сожалению, командование миротворцев, испугавшись связей Варданяна в Москве, пошли на поводу у этого преступного элемента и не обеспечили допуск законных представителей азербайджанского правительства к месторождениям, что наводит на мысль о том, что Рубику пришлось раскошелиться, чтобы добиться их благосклонности.

А чем можно тогда объяснить внезапное появление Варданяна на КПП миротворцев, где он пытался демагогничать и изображать из себя некоего вождя "местных аборигенов"? Наверное и командованию миротворцев, и "друзьям" Варданяна давно нужно было понять одну простую истину, что никаких переговоров или разговоров с ним азербайджанская сторона вести не будет ни при каких условиях, так как рассматривает его не как представителя местного армянского населения, а как опасного преступника- террориста, законной цели для азербайджанских беспилотников.

Нравится или не нравится это Варданяну и его зарубежным друзьям, но рано или поздно Байрактары найдут Рубика и останутся от него рожки да ножки, которые потом, может быть в закрытом гробу, будут доставлены в его семейную усыпальницу, на Ваганьковское кладбище в Москве. Для информации особенно сердобольных друзей и соратников Рубика, которые пытаются развернуть в последнее время широкую кампанию в российских и мировых масс - медиа в защиту своего "дружбана", призывая мировое сообщество спасти этого богатого Буратино от возмездия. Это для них он друг и покровитель, а для азербайджанской стороны он злостный и опасный преступник- сепаратист, выступающий против территориальной целостности Азербайджана, который подлежит наказанию и никакая сила не сможет предотвратить этот процесс.

Конечно у Рубика ещё осталось немного времени, чтобы бежать сломя голову обратно, но желание спасти свои капиталы от западных санкций не даёт ему пока возможность осознать, что лучше быть живым и немного потерявшим деньжат предпринимателем, чем мертвым, которому деньги вообще не нужны. И никто в мире пусть не пытается нажимать на жалость и пытаться отговорить Азербайджан отказаться от наказания, чтобы спасти Варданяна от справедливой кары, под предлогом лжегуманизма и мнимого миролюбия.

Именно действия и выступления Варданяна раскручивают новый виток напряжённости в регионе и способствуют разжиганию уже утихшего конфликта. Давая несбыточные обещания армянскому народу, Варданян и компания играют в очень опасные игры, прекрасно зная, чем это может закончиться для Армении и армянского народа, которые новую терапию азербайджанским железным кулаком просто не переживут.

Те кто послал Варданяна в регион, не оценили трезво ситуацию и решили, что "завоевание" Армении необходимо начать с мини триумфа в Карабахском регионе Азербайджана, совсем не подумав о том, что настоящие хозяева этой земли - азербайджанский народ не будет спокойно сидеть и терпеть наглые выходки Варданяна и компании, которые привыкли к бандитским наездам и рейдерским захватам, отнимая чужую собственность в России.

Если внимательно взглянуть на все публичные выступления Рубика, можно без труда заметить, что главным лейтмотивом всех его выступлений является то, что он категорически выступает за "независимость арцаха", заявляя, что у армянского населения Карабахского региона не может быть ничего "общего" с Азербайджаном. Фактически этими выступлениями Варданян от имени сепаратистов хочет сказать официальному Еревану, что нам до лампочки что вы говорите от нашего имени, мы на вас плюем и у нас своя повестка дня.

Этим Рубик подрывает и мирные усилия международных посредников по достижению мира и дезавуирует заявления армянских властей о том, что они признают территориальную целостность Азербайджана и лишь хотят некоего переговорного процесса по вопросам "гарантий безопасности" армянского населения Карабахского региона. Очевидно, что Варданян вообще не считается с Пашиняном, который ему давно антипатичен, после того, как с треском проиграл последние парламентские выборы, где возглавляемая им партия не сумела даже набрать более 1 процента голосов избирателей. Теперь же Рубик хочет наказать соперника за свое прошлое фиаско, показав армянскому народу свою мнимую непримиримость и фальшивый патриотизм в Карабахском вопросе, чтобы заняв его место повторить пройденное в Москве: приватизировать все что возможно и украсть, вывезив за границу все, что ещё не украдено другими.

Подобные опасные реваншистские лозунги, противоречащие международному праву и позициям международных посредников в лице ЕС, США и России, которые признают Карабахский регион, как неотъемлемую часть Азербайджана, ставят Варданяна вне закона и делают его законной целью для правосудия. Как бы не старался Варданян развязать новый конфликт и ввергнуть в него третьи стороны, при всех случаях, жертвой этого нового конфликта окажется армянский народ, который в конце концов, останется один на один с Азербайджаном, исход борьбы которых нетрудно предсказать.

Варданян сейчас не просто опасный преступник и реваншист, он поджигатель войны, для которого жизнь простых людей-разменная монета во имя достижения личных корыстных интересов. Ведь при первой же опасности, Варданян соскочит восвояси и бросит на произвол судьбы всех, кого обманув повёл за собой. Для Рубика самое главное в жизни это деньги и власть, поэтому все его высокопарные речи и громкие заявления лишь средство для того, чтобы завладеть богатствами, а на судьбы простых людей, ему наплевать, ведь деньги не пахнут.

Теперь спев свою последнюю "лебединую" песню о золотых горах и молочных реках, которые он обещает армянскому населению, Рубик Варданян сделал свой выбор, конец которого будет для него печальным. Все последние опасные провокационные действия армянской стороны в Карабахском регионе Азербайджана, которые были организованы и профинансированы Варданяном свидетельство того, что у Азербайджана не остаётся никакого другого выбора, кроме проведения антитеррористической операции. Как показывают события, миротворческие силы почему-то не могут остановить Варданяна и компанию, незаконно проникших на эту территорию, занимающихся расхищением природных богатств и откровенно подрывной деятельностью, в нарушении подписанных трёхсторонних Заявлений.

Как уже не раз заявлял Президент Ильхам Алиев, говоря о возможности диалога с армянским населением Карабахского региона: "Мы готовы говорить об этом с живущими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как отправленный Москвой Варданян, у которого в карманах миллиарды денег, украденных у русского народа". Если этого ещё не поняли те, кто его туда послал, то им стоит внимательно вчитаться в слова азербайджанского лидера, пока не поздно. То есть глава Азербайджанского государства четко и конкретно заявляет о том, что никаких переговоров с засланными в Карабах "варягами" вестись не будет, так как они не являются жителями этой территории и присланы для того, чтобы затянуть мирные переговоры, заморозить ситуацию.

Терпеть подобное Азербайджан далее не намерен. Иначе говоря, в случае продолжения провокаций со стороны Варданяна и компании, спастись от карающего меча азербайджанского правосудия им уже никто не поможет. Так что зарубите это на носу, господа провокаторы!