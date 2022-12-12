Наши национальные богатства разграбляются и эксплуатируются.

Об этом сказала в понедельник Trend председатель Общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг", участница акции протеста, проведенной представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана возле поста российских миротворцев в Шуше, Гамза Юсубова, передает Day.Az.

"Сегодня мы проводим здесь акцию и просим командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова выйти к нам и прокомментировать ситуацию. Однако Волков все еще не прибыл. Заявляем, что не уйдем отсюда, пока он не прибудет и не ответит на наши вопросы, - сказала она.

Напомним, что представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша возле поста российских миротворцев акцию протеста против недопуска азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с ситуацией с незаконной эксплуатацией месторождений, находящихся на временно подконтрольных миротворцам территориях.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.