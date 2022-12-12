В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства»

В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" Европейского Союза (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.