https://news.day.az/politics/1518798.html В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» - ФОТО
В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» - ФОТО
В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" Европейского Союза (ЕС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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