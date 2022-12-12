https://news.day.az/politics/1518801.html Чавушоглу поделился публикацией в связи с годовщиной кончины Гейдара Алиева - ФОТО
Чавушоглу поделился публикацией в связи с годовщиной кончины Гейдара Алиева - ФОТО
"Наше единство и братство, в основе которого лежит девиз "Одна нация, два государства", будут продолжены".
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"С уважением и почтением чту 19-ю годовщину кончины общенационального лидера Азербайджана, великой государственной личности Гейдара Алиева", - говорится в публикации.
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