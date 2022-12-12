Чавушоглу поделился публикацией в связи с годовщиной кончины Гейдара Алиева

"Наше единство и братство, в основе которого лежит девиз "Одна нация, два государства", будут продолжены".

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С уважением и почтением чту 19-ю годовщину кончины общенационального лидера Азербайджана, великой государственной личности Гейдара Алиева", - говорится в публикации.