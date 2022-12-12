Состояние реки Охчучай на грани экологической катастрофы

Из-за сброса отходов горнодобывающих предприятий на территории Армении в реку Охчучай ситуация находится на грани экологической катастрофы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, по состоянию на 30 ноября в реке было выявлено многократное превышение содержания вредных веществ.

Было отмечено, что, несмотря на обращения по этому поводу, ни армянская сторона, ни международные организации никаких действий не предприняли.