На дороге Шуша-Ханкенди поднят азербайджанский флаг

Продолжается акция, проводимая с самого утра неправительственными организациями Азербайджана на дороге Шуша-Ханкенди. Акция, продолжающаяся уже несколько часов, судя по всему, будет продолжаться и в ночное время. К месту протестов подведено электричество. Одновременно посредством крана над дорогой поднят национальный флаг Азербайджана, сообщает Day.Az.

Таким образом, над постом российских миротворцев теперь развевается азербайджанский триколор.

Напомним, что акция протеста азербайджанских НПО проводится с требованием выполнения миротворцами своих обязательств и обеспечения с их стороны всех условий для проведения азербайджанскими экологами мониторинга на месторождениях, разграбляемых в настоящее время армянами под прикрытием РМК.