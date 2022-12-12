Сегодня состоится очередной раунд переговоров между ЕС и Азербайджаном

Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому двустороннему соглашению продолжаются, сегодня состоится очередной раунд переговоров.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства ЕС.

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