https://news.day.az/politics/1518827.html Вице-президент Турции поделился публикацией в связи с Днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Вице-президент Турции поделился публикацией в связи с Днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Вице-президент Турции Фуат Октай поделился в Twitter публикацией в связи с 19-й годовщиной кончины основателя и создателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Day.Az.
"С уважением чту дорогую память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 19-ю годовщину его кончины. Да упокоит Всевышний его душу", - говорится в публикации.
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