https://news.day.az/politics/1518828.html Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана - Джейхун Байрамов
Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана - Джейхун Байрамов
Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства ЕС.
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